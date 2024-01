#Fagioli: “Mi manca il campo. Qui per raccontare la mia esperienza”



Laha conquistato tre punti pesanti nella gara di ieri contro il Sassuolo, con il sogno scudetto che continua a restare più vivo che mai. Nella giornata di oggi però, a fare rumore nell'ambiente bianconero è stata la prima seduta di recupero dalla ludopatia di, che ha subito una squalifica di 12 mesi e che potrà rientrare in campo solamente a fine maggio. Il motivo è noto a tutti ed è legato al caso di calcioscommesse in cui era stato coinvolto. Lui nel frattempo continua a svolgere i suoi regolari allenamenti alla Continassa e nella giornata odiernaorganizzato dall'Ordine degli psicologi piemontesi. Di seguito le prime dichiarazioni rilasciate da Fagioli."Sto molto bene e il primo incontro è stato molto positivo.. Devo ancora parlare con la FIGC ma penso che molti di questi incontri si svolgeranno in Piemonte.".