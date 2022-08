Ieri sono state poste le basi, oggi c'è stata una sorta di ratificazione, o comunque concretizzazione della chiacchierata - proficua - che l'entourage die lahanno avuto a Torino, nella sede della Continassa. Le parti erano già d'accordo sulla base di partenza: per Fagioli, ormai da settimane, le chance d'addio si erano di fatto azzerate.Arrivato l'ok di Allegri, è ripartita anche la macchina del rinnovo per l'ex Cremonese.Dunque, opere di convincimento e un'attesa che Fagioli ha saputo far propria. Giocando bene, dando rassicurazioni, impressionando a tratti anche nella tournée americana. Di fatto, ponendosi come asset importante per una squadra che in mediana aveva bisogno di una rivoluzione tecnica.Una base di partenza per arrivare alla meta già prefissata: giocare insieme, realizzare quel sogno che Nicolò ha custodito finora e poi ha finalmente realizzato. Non solo per una tournée o un'estate: ma per una stagione intera, almeno. Con Miretti al suo fianco. E Rovella, chissà.