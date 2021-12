Era esattamente ciò che si aspettava la Juve, e che in fondo sperava, perché con i ragazzi è un attimo a passare da bella promessa a tremenda delusione. Ma la risposta di Fagioli è stata molto bella, soprattutto foriera di bei pensieri per il futuro. Il centrocampista bianconero, in prestito alla Cremonese, ha portato in dote gol e assist, una prima parte di stagione molto importante.I risultati si stanno vedendo. Fagioli sta dando spettacolo e ALlegri è sicuro del fatto che possa fare un altro salto di qualità. Come racconta Tuttosport, il tecnico è pronto ad allenarlo, anche se il giocatore oggi è concentrato sull'obiettivo promozione con la Cremonese. Non disdegnerebbe un ritorno alla base, così come il suo compagno di squadra Luca Zanimacchia.