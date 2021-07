Nicolò Fagioli è uno dei più fulgidi talenti di casa Juventus. Un potenziale campione che aspetta di avere la giusta opportunità per potersi costruire la carriera che il suo talento merita. Nel frattempo, rimane agli ordini di mister Allegri alla Continassa e di tanto in tanto pubblica qualche foto su Instagram dei suoi allenamenti, come a voler ribadire il suo impegno e l'attaccamento a questa squadra.



Sotto questo post, in particolare, sono arrivati i commenti di Danilo, Marchisio, e un bellissimo incoraggiamento di Lele Adani: