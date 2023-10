Nicolò Fagioli nonostante la squalifica di sette mesi per aver scommesso sul calcio è considerato dalla Juve un patrimonio del club. A dimostrazione di ciò, la dirigenza bianconera è pronta a rinnovare il contratto del classe 2001, attualmente in scadenza nel 2026. Un prolungamento che come riporta la Gazzetta dello Sport sarà di due anni, fino al 2028.