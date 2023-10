Stefano Rapaccioli, ex allenatore di Nicolò Fagioli quando era un bambino, ha rilasciato un'intervista a Repubblica: "Marco è stato il padre perfetto per un bambino che ha la qualità per fare davvero il calciatore. Presente ma mai invadente. Sempre agli allenamenti, senza l’arroganza di volerci insegnare il nostro mestiere. Merce rara.Certo, se tutto sarà confermato, hanno sbagliato. Ma non riesco a immedesimarmi, non ho guadagnato i soldi che hanno guadagnato loro alla loro età, quindi non giudico. Nicolò abitava di fronte allo stadio Bertocchi. Il borsone era così pesante che con tutta la forza lo lanciava in spogliatoio, poi entrava. Era pronto a giocare anche più partite al giorno se c’era qualcuno da sostituire. Sempre sorridente, un sole. Mi è difficile immaginare uno meno adatto di di lui per finire in un casino simile".