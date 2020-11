Intervistato ieri qui su Ilbianconero.com il procuratore Andrea D'Amico, che cura gli interessi del talentuosissimo Nicolò Fagioli, in gol per la prima volta tra i professionisti domenica in Juve Under 23-Lecco 1-1, ha così parlato le caratteristiche tecniche del suo assistito: "Il suo ruolo si sta spostando da offensivo a regista? La duttilità tattica è sempre molto importante, più avanti gli allenatori che troverà sapranno definire il suo ruolo a seconda delle esigenze. Nel calcio di oggi i campioni cambiano posizione anche all'interno della stessa partita. Gli elogi di Allegri su Fagioli due anni fa? Premonitori di un piccolo grande fiorellino, speriamo si arrivi ai frutti".