Nicolò Fagioli si racconta. E' probabilmente la grande promessa del vivaio Juve e a JTv spiega: "Questa è la prima stagione che farò dai primi momenti con l’Under 23. L’anno scorso è stato bello entrare a far parte di questa squadra da gennaio in poi e ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Quest’anno sicuramente l’obiettivo sarà di puntare a giocare tante partite in Serie C per poi provare ad andare in Serie A a fare qualche presenza".



IL SALTO - "Il calcio in Serie C è più tattico, più fisico, hai meno tempo di gioco e meno tempo di pensare alle giocate. Questa è la difficoltà che trovo rispetto all’Under 19".



ZAULI – "Sicuramente, io lo conoscevo già come tanti miei compagni. Noi sappiamo cosa lui ci chiede durante le partite e gli allenamenti, quindi questo è un vantaggio per noi. Anche l’anno scorso con lui ci siamo tolti diverse soddisfazioni, speriamo che quest’anno sarà lo stesso".



MIGLIORAMENTI – "Sicuramente devo migliorare durante gli allenamenti, devo dare sempre il 100%. Mentre sul campo a livello fisico".



L'INIZIO – "Finalmente torniamo a giocare e questa è una cosa positiva. Con la Pro Sesto sarà difficile perchè è la prima, poi siamo quasi tutti compagni nuovi e dobbiamo trovare il gruppo squadra, di trovarci più uno con l’altro in campo, ma siamo positivi, la vediamo bene".