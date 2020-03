Il mondo dello sport continua nell'iniziativa distanti ma uniti, per sensibilizzare la popolazione italiani a rimanere nelle proprie abitazioni. Il calciatore della Juventus U23, Nicolò, ha voluto mandare attraverso i social un messaggio ai tifosi bianconeri. Ecco il commento di Fagioli su Instagram: “Ognuno di noi deve fare qualcosa per uscire da questa situazione. La cosa più utile è restare a casa. Facciamolo per noi, per i contagiati e per chi sta combattendo per sconfiggere questo virus”.