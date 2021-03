Come raccontato dal Corriere dello Sport, può esserci una possibilità per uno tra. Uno dei due giovani potrebbe infatti partire titolare, così come Ramey: "Ieri sono state provate diverse soluzioni per difesa e centrocampo". E gli altri? In attacco la base resta Cristiano Ronaldo, e Pirlo è consapevole della questione 'riposo' : "Ma siamo contati in questo momento e quindi Cristiano ha stretto e stringerà i denti anche nelle prossime partite finché ne avremo bisogno. Morata? Sta meglio e ogni giorno che passa cerca di incrementare la sua forma fisica. Speriamo possa fare anche più di trenta minuti".