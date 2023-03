Le parole dia Sky Sport:PRESSIONE - "No non la sentiamo, siamo contenti delle italiane qualificate, ora tocca a noi per dare risalto al campionato italiano".AMBIENTE - "Facciamo la nostra partita come sempre, dobbiamo attaccarli in avanti e stare attenti sulle seconde palle. Sarà una bella partita in un bell'ambiente"IN EUROPA - "Sempre un'emozione giocare con questa maglia in ambiente europeo, ora sono un po' più abituato"