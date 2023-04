Una nuova polemica social, stavolta protagonisti un tifosoe Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero ha risposto a un commento lasciato da un tifoso interista sul suo ultimo post: "Razzisti", la risposta del supporter nerazzurro. Che non è andata giù al centrocampista juventino.Fagioli non ha dimenticato quanto accaduto a San Siro, dove erano stati presi di mira, con cori altrettanto deprecabili. "Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic invece andava bene vero?" , ha risposto Nicolò. Questi episodi non furono segnalati o puniti: distano appena qualche settimana fa, era il 19 marzo, il penultimo scontro tra le parti.