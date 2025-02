Fagioli, niente accordo con il Marsiglia? Le ultime

Stando alle ultime notizie riportate da Gianluca Di Marzio, al momento non c'è intesa trae il, che nelle scorse ore sembrava pronto a presentare allaun'offerta per un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Il centrocampista classe 2001 aspetta il rilancio della, che dovrebbe presentare una proposta per un acquisto a titolo definitivo: l'azzurro, da parte sua, ha già espresso gradimento per la destinazione viola, dove tra l'altro ritroverebbe l'ex compagno di squadra Moise Kean.