Fagioli, Miretti e Nicolussi Caviglia brillano lontano da Torino: sono dei rimpianti per la Juventus?

Dopo l'Atalanta, ecco la Fiorentina. La, ancora una volta, si trova costretta a fare i conti con un'altra, clamorosa e incredibile, debacle in campionato. Dopo lo 0-4 dell'Allianz Stadium contro l'Atalanta, è arrivato anche il pesantissimo tonfo di Firenze. Un crollo inspiegabile e che si ripercuotre in maniera molto pesante sulla classifica dei bianconeri.La squadra di Thiago Motta, al quale è stata confermata la fiducia direttamente dal Football Director,, è infatti scivolata al quinto posto in classifica, distante un solo punto dal Bologna e con nove partite ancora da disputare.

Come se non bastassero i risultati negativi, nell'ultimo turno di campionato, sul palcoscenico della Serie A, hanno brillato diversi giovani che sono cresciuti proprio nel vivaio bianconero prima di debuttare in prima squadra. Sitamo parlando, ovviamente, di, ma anche diI tre centrocampisti, infatti, stanno vivendo una stagione da grandiprotagonisti rispettivamente con le maglie di Fiorentina Genoa, Venezia.Fagioli, alla prima da ex, ha brillato contro la Juventus sfornando due assist, mentre Miretti in Genoa-Lecce ha griffato la prima doppietta della sua carriera. Infine, Nicolussi Caviglia - che ha sfiorato il goal da tre punti nel finale di Venezia-Napoli - sta disputando una stagione di livello.