Tutti i dubbi della vigilia, in casa Juve, sembrano destinati a diventare tutti i dubbi del giorno partita. Alle 18, laaffronta ile avrà davanti a sé l'occasione quantomeno per ripartire, per rimettere benzina nel motore.Sarà il caso di vedere qualche ragazzo in campo? La domanda - posta ad Allegri in conferenza - non ha trovato risposta. Potrebbe però trovare un chiaro esempio nella giornata di domani, quando i bianconeri si troveranno giocoforza a fare di necessità virtù. Oltre al solito spot a centrocampo, dove Fagioli sembra favorito su Miretti, occhio a Soulé e al ruolo che avrebbe dovuto interpretare Di Maria prima della botta alla caviglia. Sulla sinistra, in attesa di conosce le condizioni di Kostic - regolarmente convocato - Iling potrebbe tornare a essere un elemento fondamentale per continuare a spingere sulla fascia e offrire soluzioni al centravanti. Che sarà Milik, anche a Bologna.