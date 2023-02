Altro che sorprese, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti sono ormai certezze nella formazione di Massimiliano Allegri. Alla loro prima stagione in pianta stabile in prima squadra, i due giovani stanno mostrando il loro valore e questo ha permesso alla Juventus di sacrificare Weston McKennie nel mercato invernale e, probabilmente, rinunciare al riscatto di Paredes a giugno, come sottolinea Tuttosport. Due gol e tre assist, mai banali ma tutti di peso, in 16 presenze stagionali per un totale di 809 minuti in campo per Fagioli, numeri minori per un Miretti che però da classe 2003 sta trovando tanti minuti in squadra e che contro la Salernitana si è procurato il rigore del vantaggio, almeno prima del duro infortunio. Tre settimane, forse un mese: questo il tempo che servirà per rientrare a pieno nella Juve, che intanto lo aspetta.