Nicolò Fagioli è il personaggio del momento in casa Juve. Il centrocampista classe 2001 è stato lanciato da Pirlo nella gara contro il Crotone e da qui a fine stagione potrebbe avere sempre più spazio in bianconero. Intervistato da Tuttosport, il suo agente Andrea D'Amico ha spiegato un paragone con un grande campione della Juve di qualche anno fa: "In Nicolò rivedo la stessa pulizia di Del Piero negli atteggiamenti. Ma anche la serenità e la classe che hanno portato Alex a vincere tutto. Fagioli ha soli 20 anni e deve fare ancora tanta strada, ma è l'inizio di una bella storia".