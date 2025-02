Fagioli, scatto del Marsiglia: c'è anche la Fiorentina, le ultime

Le ultime su Fagioli

Sono ore cruciali per il futuro di, mentre si avvicina sempre di più la conclusione del calciomercato invernale . A spuntarla per il centrocampista classe 2001 potrebbe essere il, che sta pensando di presentare allaun'offerta per un prestito con obbligo di riscatto legato a un numero di presenze da almeno da 45 minuti e alla qualificazione alla prossima Champions League (al momento l'OM è al secondo posto in Ligue 1 a -10 dal PSG capolista e a +3 sul Monaco terzo).Da capire, però, se si assisterà a un rilancio della, squadra che Fagioli gradisce come possibile destinazione ma che finora non è andata oltre la proposta di un prestito con diritto di riscatto. La Juventus, che attende tutti gli sviluppi del caso, punta, come noto, a una cessione a titolo definitivo del centrocampista azzurro, che essendo cresciuto nel vivaio bianconero garantirebbe una notevole plusvalenza.