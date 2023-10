La Procura di Torino é arrivata apoiché stava già indagando su un giro di scommesse illegali e clandestine e proprio analizzando i movimenti di un indagato chiave di questa operazione sono emersi i contatti con il centrocampista bianconero. In particolare è stato un incontro fra l'ex-Cremonese e questo soggetto in un noto bar di Torino a far scattare l'allarme nella polizia che si è recata a casa sua per chiarire la sua posizione.