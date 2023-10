La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna approfondisce la situazione di Nicolò Fagioli, riportando quanto il giocatore ha detto alla Procura FIGC in merito alle scommesse. "Fagioli ha spiegato di non aver mai puntato sulle sue partite e sulla Juventus, maanche se in misura ridotta rispetto ad altre discipline come il tennis, di cui è molto appassionato. Il procuratore Chiné ha avuto modo di verificare l’affidabilità della ricostruzione di Fagioli subito dopo aver ricevuto gli atti delle indagini dalla Procura di Torino: torna tutto, rispetto a quanto ammesso da Nicolò nella sua autodenuncia. Non è un aspetto banale, ai fini del provvedimento che arriverà."