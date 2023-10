Cosa può fare? E cosa non potrà fare? Chiariamo intanto il significato di sospensione dell'attività sportiva. Vuol dire che gli affiliati ed i tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla Federazione. "Federazione" è il termine chiave. Tutto ciò che non è sotto il "controllo" di FIGC, dunque Uefa ed eventualmente Fifa, non ha potere su Nicolò.Dunque, può allenarsi durante i? Sì. Può farlo con il gruppo? Certo. Se l'allenatore è d'accordo, sarà ben accetto., a patto che non ci sia nulla di ufficiale, una terna arbitrale.La squalifica di Fagioli inizia a partire da domani: è arrivata l'ufficialità solo in giornata, e da regolamento "tutte le squalifiche decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale". 7 mesi dal 18 ottobre al 18 maggio. Teoricamente, avrebbe pure modo di giocare due partite di quest'annata:Juve-Monza, ultima giornata, dovrebbe invece ritrovarlo tra i protagonisti. Sarà una lunga corsa, ma almeno l'orizzonte è chiaro.