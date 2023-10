Come sempre, c'è divisione. La Juventus da un lato "protegge" Nicolò - e lo aspetterà -, permettendogli di allenarsi con il gruppo anche durante la squalifica. Dall'altra, chi tifava per Fagioli come centro nevralgico della grande lezione sul calcioscommesse è rimasto naturalmente deluso: sono arrivati "appena" 7 mesi e la stagione non è nemmeno finita per il centrocampista cresciuto in bianconero. Persino tra i supportersi bianconeri c'è chi immaginava qualcosina in più, tutti apprezzano comunque il perdono al ragazzo ancor prima che al calciatore: la disponibilità mostrata nel voler intraprendere un percorso di cura è la notizia più importante. Per il resto, è solo tempo che passa.