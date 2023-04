Lacrime di un ragazzo. col cuore pesante, affranto per l'errore che ha portato alla rete del vantaggio di Defrel. Nicolònon l'ha presa bene, tutt'altro: dopo l'episodio sfortunato, Allegri l'ha richiamato in panchina e il centrocampista è scoppiato in lacrime. Inconsolabile. Per ora, è suo l'errore che di fatto condanna i bianconeri: tra Pinsoglio e il resto della panchina, è un viavai di compagni pronto a supportarlo.Un'immagine che ha colpito i tifosi, che dimostra ancora attaccamento alla maglia. Fa tutto parte del processo. Anche l'errore, purtroppo.