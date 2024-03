Nicolò, giovane talento della Juventus, ha condiviso una foto nei suoi Instagram Stories che ha catturato l'attenzione dei suoi seguaci. Nell'immagine, Fagioli viene ritratto mentre si allena presso la Continassa, centro sportivo della Juventus. Ma c'è qualcosa di speciale in questa foto: un orologio digitale è stato aggiunto come elemento aggiuntivo.Perché un orologio? Sembrerebbe che Fagioli stia contando i giorni che lo separano dal suo ritorno in campo. Dopo la squalifica, il giovane centrocampista sta lavorando duramente per recuperare la forma fisica e tornare a giocare con la maglia bianconera.Secondo quanto indicato dall'orologio digitale nella foto, Fagioli mira a fare il suo ritorno verso la fine di maggio. Questo segna un importante passo avanti nel percorso di recupero dell'atleta, che sta mettendo tutto se stesso nell'allenamento e nella riabilitazione per tornare al più presto sul terreno di gioco.