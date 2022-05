Nicolò Fagioli ha parlato della promozione della Cremonese in Serie A ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Un'annata fantastica. La Cremonese è stata la scelta migliore fatta con la Juve. Devo tutto a questa società, mi ha sostenuto nei momenti di difficoltà. Sono felicissimo di questa vittoria, ho pregato che succedesse. Uscivo da uno spogliatoio di ragazzini dell’Under 23, qui c’è più pressione. Sono stato felicissimo della squadra che mi ha sostenuto. Siamo un grandissimo gruppo, è la miglior qualità della squadra. Pecchia? Lo avevo nell'Under 23, sapevo cosa voleva da me. Spero di averlo accontentato".