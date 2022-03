Intervenuto alla Palermo Football Conference, l'agente di Nicolò Fagioli Claudio Pasqualin ha parlato del futuro del suo assistito, attualmente in prestito alla Cremonese. Ecco il suo commento, raccolto da TMW: "Mi riporta sempre alla memoria quello che Massimiliano Allegri disse di lui tre anni fa, ovvero che è un giocatore speciale. Adesso per lui l'obiettivo è ovviamente quello di conquistare la Serie A con la Cremonese, ma non posso escludere che la Juventus decida di riportarlo a Torino la prossima stagione. Con le sue qualità può occupare vari ruoli a centrocampo, compreso quello del regista".