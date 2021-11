Autore fin qui di un'ottima stagione in prestito alla, il centrocampista di proprietà dellaha rilasciato un'intervista ai microfoni di Helbiz, parlando anche della sua esperienza in maglia bianconera: "Allenarsi con Ronaldo mi ha dato tanti stimoli, posso dire che è stata sempre una persona simpatica e socievole. Buffon parlava sempre nel momento giusto, Bonucci e Chiellini i senatori. Chi sento? Fuori dal campo ho un ottimo rapporto con Morata e la sua famiglia".Di Allegri Fagioli dice: "Con lui mi sono sempre trovato bene, lo reputo un ottimo allenatore. Mi ha detto che posso giocare davanti alla difesa, come muovermi e dettare i tempi.". Da un allenatore all'altro, Pecchia: "Mi ha portato e convinto lui a venire qui. Il cammino penso sia quello giusto, io spero di continuare così. Il mio sogno? Fare un'ottima stagione e diventare un calciatore di livello, come squadra vogliamo giocarci la promozione".