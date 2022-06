La Juve ragiona sul mercato. Non solo parametri zero, ma anche tanti giovani da seguire e gestire, soprattutto quelli con un occhio puntato sulla Serie A. Il punto all'ordine del giorno piuttosto urgente è quello legato a Nicolò Fagioli, che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 e senza rinnovo potrebbe ritrovarsi sul mercato. Non vuole prestiti, ma un'opportunità nella Juventus, con il club che non ha intenzione di cederlo ma ancora non si è decisa a puntare tutto su di lui. In questi giorni è previsto l'incontro forse decisivo con il suo agente Andrea D'Amico, ma la Juve ha già lanciato messaggi di distensione dopo quel "basta prestiti" filtrato dal suo entourage e non solo. La volontà del club, si legge sul Corriere dello Sport, è infatti quella di prolungare il contratto (scadenza 2026?) e di concedere al centrocampista l'opportunità che tanto desidera, di giocarsela agli ordini di Max Allegri. Questo dovrebbe bastare per arrivare a una fumata bianca. Fagioli chiede questo, niente progetto fatto di prestiti, nonostante Cremonese, Monza e tante altre lo accoglierebbero a braccia aperte. Con lui potrebbe restare anche Fabio Miretti, destinato a fare la spola tra prima squadra e Under 23, mentre Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia potranno proseguire altrove.