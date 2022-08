. Di rientro dal prestito alla Cremonese, ha al momento un solo anno di contratto con la Juve e soprattutto la volontà chiara di una squadra, quella bianconera, che investa davvero su di lui, tagliando i prestiti, riportandolo alla base e inserendolo nelle gerarchie. Ecco, così è stato in questa tournée, con l'infortunio di Pogba cheha contribuito a dargli sempre più minuti per un provino oggi superato. Personalità e qualità, giocate e idee, che alla Juve servono terribilmente, oltre a qualche gesto tecnico capace di diventare immediatamente virale: come ad esempio il tiro da centrocampo o il tunnel a un certo Toni Kroos. Per i tifosi è una scommessa su cui vale la pena puntare senza troppi indugi, per la Juve le riflessioni sono in corso, con una strada tracciata.- Aspettando di capire se effettivamente ci sarà per lui un posto nelle rotazioni di centrocampo per tutta la stagione, la sua candidatura per la prima di campionato è già stata lanciata: senza gli infortunati Paul Pogba e Weston McKennie e con Rabiot squalificato, può partire subito titolare. Lui con Zakaria e Locatelli, con i soli Nicolò Rovella (sempre più vicino al prestito) e Fabio Miretti (da domani in gruppo) attuali alternative. Ma non è solo un discorso di infortuni, Nicolò Fagioli ha scalato posizioni e guadagnato fiducia meritandosi le occasioni. Ora resta il nodo rinnovo di contratto da sciogliere in fretta: con la conferma si andrebbe diretti o quasi alla firma. Come raccolto da ilBianconero.com,