La Juventus esce a testa alta dal Via del Mare di Lecce e porta a casa 3 punti pesantissimi in ottica classifica. La gara è stata decisa da un'autentica prodezza di Nicolò Fagioli, entrato nella ripresa e rivelatosi decisivo a circa 15 dalla fine grazie ad una vera e propria gemma, degna del miglior tiro a giro alla Del Piero. Lo stesso Fagioli ha poi ironizzato sui social, dove su Instagram ha postato una storia con chiaro riferimento alla prima rete in Serie A: 'Non entrava mai...'.