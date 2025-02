Fagioli sull'addio alla Juventus: 'A gennaio ho capito che dovevo cambiare ambiente. Allegri è l'allenatore che mi ha migliorato'

Getty Images

"Una domanda complicata, qualcosa non ha funzionato in me nelle partite in cui ho giocato alla Juve. A gennaio ho capito che dovevo cambiare ambiente, avevo voglia di giocare perché l'anno scorso son stato quasi tutto l'anno fermo. Sono molto felice che la Fiorentina abbia puntato anche tanto su di me. Lasciare una società in cui sei stato 11 anni non è mai facile, al di là della squadra in cui sei. Spalletti l'ho salutato l'altro giorno alla partita, ma non abbiamo parlato di calcio e di Nazionale".



Le parole di Nicolò Fagioli nel corso della conferenza stampa di presentazione da giocatore della Fiorentina. Di seguito ecco le parole del classe 2001 sul suo addio alla Juventus."Non so quanto sia servito, ma anch'io ho chiesto di accontentarmi perché avevo preso la decisione di venire qua, è stato emozionante e bello ed ora sono contento. Spero sia uno dei miei tanti pregi, mister Allegri è quello che mi ha migliorato più nel gioco in verticale perché ci insisteva molto. La chiamata di Allegri è stata come quella di un papà, mi ha chiesto se mi sentissi felice per la nuova avventura".