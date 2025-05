Fagioli in campo 90 minuti ma non convince: la sua prestazione in Venezia-Fiorentina

Getty Images



Venezia-Fiorentina: la prestazione di Fagioli

Minuti: 90

Passaggi (riusciti): 81 (76)

Tiri: 1

Tiri in porta: 0

Palloni persi: 8

Brutta sconfitta per la Fiorentina che esce da Venezia con il risultato di 2-1 a sfavore. Decidono i goal di Candé e Oristanio nel giro di 8 minuti tra il sessantesimo e il settantesimo. A nulla serve il goal di Mandragora nel finale. Nei viola non c'era Gudmundsson ma Nicolò Fagioli si, che è rimasto in campo per tutta la partita. Una prestazione che però non è stata positiva per l'ex Juventus.Fagioli ha giocato nel suo classico ruolo da mezzala, muovendosi molto ma senza mai trovare davvero la posizione per fare male al Venezia ed incidere. Ha provato ad alzare i giri del motore nel secondo tempo senza essere seguito dai compagni. Ecco i numeri della sua prova (dati sofascore).