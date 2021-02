Nicolò Fagioli all'esordio in Serie A. Il classe 2001 ha impressionato nel suo ingresso in campo, dimostrando tecnica e personalità. Una prova esaltata così dalla Gazzetta:



"È infatti bastata l’entrata di Fagioli, 20 anni e debutto in A dopo quello in Coppa Italia, a spiegare l’arcano. Fagioli fa di professione il play. Presto capiremo il suo livello. Qui, contro un rivale alla portata, in 20’ ha mostrato quel campionario di movimenti e tocchi del ruolo che a Bentancur sfugge perché non gli appartiene. Fagioli dà la palla veloce, verticalizza, si sposta in orizzontale per ricevere lo scarico, non si fa trovare fuori posizione. Da qui alla beatificazione (o alla Champions) il passo è lungo e il ragazzo ha bisogno di farsi gli anticorpi, ma il messaggio tecnico è stato chiaro. Probabilmente Pirlo, che sulla questione è molto informato, si sta chiedendo cosa sarebbe già il suo progetto con un Bennacer, un Locatelli, uno così là in mezzo".