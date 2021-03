Nicolò Fagioli è il giocatore del momento in casa Juve. Tra i tanti problemi della squadra il centrocampista classe 2001 sta provando ad affermarsi in prima squadra e anche negli studi di Sky Sport hanno parlato del nuovo talentino di Pirlo: "Mi piace molto, penso che abbia già aspettato troppo per uscire - ha commentato il giornalista Marco Nosotti - Alcuni dicono che potrebbe addirittura diventare il nuovo Modric. E' bravo, ma non mettiamogli troppa pressione addosso".