Non una bella serata per Nicolò Fagioli visto che oltre l'eliminazione della Juve, ha subito un brutto infortunio che gli impedirà di scendere in campo nelle ultime tre partite di campionato. Frattura della clavicola destra per l'ex Cremonese che domani si opererà. Il giocatore ha mandato un messaggio attraverso i social: "Non vedo l'ora di tornare presto in campo".