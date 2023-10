"Resilence", ovvero resilienza, la parola usata nelle storie instagram da Nicolò Fagioli dopo il derby vinto contro il Torino. Il centrocampista della Juve, cresciuto nelle giovanili bianconere, sa cosa rappresenta questa partita. Un messaggio arrivato però dopo non essere sceso in campo. Dopo la presenza dal primo minuto con l'Atalanta, Allegri ha scelto di non utilizzarlo.