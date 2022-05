In una lunga intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, il giovane talento della Juve e protagonista della cavalcata vincente della Cremonese, Nicolò Fagioli, ha rialsciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, dove ha rivelato anche quello che gli ha detto Buffon al termine della gara.



'Al rientro dalla vittoria-promozione di Como abbiamo fatto le cinque del mattino. Un successo inaspettato, per come si era messa la classifica, ma emozionante e soprattutto meritato. Ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Il primo ricordo? Il gol a Buffon. Gigi è anche una gran persona: a fine partita mi ha fatto i complimenti'.