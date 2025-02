Fagioli ha passato l'ultima sera alla Continassa, poi la telefonata e l'addio

AFP via Getty Images

Fagioli ha passato la serata alla Continassa, in attesa di una svolta che è arrivata solo tra le 20 e le 21. La Fiorentina, rendendosi conto di essere rimasta l'unica squadra ancora interessata al giocatore, ha intensificato le trattative, arrivando infine a un accordo totale con la Juventus. Tuttavia, l'operazione non ha suscitato grande entusiasmo in casa bianconera, in particolare da parte di Cristiano Giuntoli e del suo staff, poiché pur essendo finanziariamente interessante, si allontanava dal massimo potenziale del giocatore.La Juventus ha deciso di lasciar partire Fagioli per rispetto della sua volontà, considerando anche il fatto che il centrocampista era ormai ai margini delle scelte di Thiago Motta e mentalmente distaccato dal progetto stagionale. Fagioli non avrebbe mai immaginato di lasciare la Juventus così presto; si vedeva come una parte fondamentale del club per molti anni, sostenuto dalla fiducia della società, ma il desiderio di giocare con maggiore continuità e riconquistare un posto nella nazionale azzurra lo ha spinto a fare questa scelta.