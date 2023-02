Nicolò Fagioli compie 22 anni e festeggia il primo compleanno da giocatore della Prima Squadra della Juventus.Cresciuto in bianconero, sta raccogliendo i frutti del suo lavoro nel settore giovanile della Juve e, dopo l'esperienza in prestito alla Cremonese, è diventato un giocatore chiave in questa stagione: 16 presenze tra tutte le competizioni e due gol, belli e importanti, segnati a Lecce e Inter.Un punto d'arrivo, ma soprattutto nuovo splendido inizio dopo la crescita costante degli anni precedenti dove ha brillato in Under 15, Under 16 e Under 17 prima del passaggio in Under 19 e Under 23 (ora Next Gen). Una vita in bianconero.Questo è un compleanno trascorso al lavoro, con la testa alla sfida contro la Fiorentina dove Nicolò spera di farsi e farci il più bel regalo: la vittoria. Tanti auguri, Nico!