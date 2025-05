Fiorentina in Conference League: scatta l'obbligo di riscatto per Fagioli

. Decisiva, per i viola di Raffale Palladino, la vittoria in rimonta di questa sera sul campo dell'Udinese (3-2 il risultato finale, firmato dai goal di Nicolò Fagioli - alla prima rete in Serie A con la squadra toscana -, Pietro Comuzzo e Moise Kean), che è valsa il sesto posto a pari punti con la Lazio, sulla quale era però in vantaggio grazie agli scontri diretti. E se ne stiamo parlando è perché la notizia ha un risvolto utile anche per la Juventus : con la qualificazione in una coppa europea, infatti, per il club gigliato è ufficialmente scattato l'obbligo di riscatto di, ingaggiato a gennaio in prestito per circa

La Fiorentina riscatterà Fagioli?

Fagioli-Fiorentina, i numeri della stagione

Presenze: 21

Minuti: 1.393

Goal: 2

Assist: 2

Alla Continassa, dunque, sono già pronti a incassare, oltre che a dire definitivamente addio al centrocampista classe 2001 cresciuto proprio nel vivaio bianconero, che con la Prima squadra ha vissuto più bassi che alti attraversando anche la fase della lunga squalifica per il caso scommesse, che comunque non gli aveva impedito di firmare un rinnovo di contratto. Con l'avvio dell'era Thiago Motta, poi, la Juventus non ha più avuto la forza di credere in Nicolò, arrivando a optare per una cessione che ha avuto un senso, chiaramente, anche in termini di bilancio. La carriera di Fagioli, ora, continuerà in Toscana, dove fin da subito ha manifestato evidenti segnali di rinascita, nonostante qualche difficoltà nel corso della stagione.





