Fagioli-Fiorentina, l'acquisto non è ancora a titolo definitivo: come scatta l'obbligo

CALCIOMERCATO

Fagioli alla Fiorentina: come l'acquisto diventa a titolo definitivo

può essere già considerato un rimpianto per la Juventus? Senza dubbio chi non si è pentito dell'operazione è l, che si sta godendo le qualità del giocatore. Fagioli, arrivato in viola a gennaio, ha già dimostrato il suo talento conquistando sempre più spazio in campo. La prestazione da ex contro laè stata la migliore in questo inizio di avventura a Firenze.Fagioli è arrivato alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Di fatto quindi ancora il centrocampista non è un giocatore viola a titolo definitivo anche se potrebbe diventarlo presto. Come?e, scenario assolutamente possibile visto che la squadra di Palladino è in piena lotta.

Il pensiero del club su Fagioli

Ma a prescindere da questo, l'idea della dirigenza viola è chiara, ovvero voler proseguire con Fagioli anche in futuro. Il presidente, Rocco Commisso, infatti, sta valutando di anticipare l'acquisto a titolo definitivo pagando la cifra con cui i due club si sono accordati a gennaio. Per ingaggiarlo a titolo definitivo, il club viola deve versare nelle casse bianconere 16,5 milioni di euro che si aggiungono a quelli del prestito per una cifra complessiva attorno ai 19 milioni.