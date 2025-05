Come è andata l’esperienza di Nicolò Fagioli alla Fiorentina

Getty Images

Lampi che squarciano il cielo e poi il ritorno delle nubi. La metafora si adatta perfettamente alla carriera di Nicolò, centrocampista piacentino che continua ad alternare sprazzi di talento purissimo a momenti di buio e incertezza.Dalle giovanili della Juventus ai primi exploit in prima squadra, fino all’esperienza più recente alla, il suo percorso è stato segnato da alti che fanno sognare e bassi che generano dubbi. Le qualità tecniche non sono mai state messe in discussione: visione di gioco, tocco morbido, capacità di dettare i tempi e di trovare spazi invisibili agli altri. Ma ciò che ancora manca è quella continuità che separa un talento promettente da un campione affermato.

La stagione di Nicolò Fagioli

Fagioli Juve, verso il ritorno

I numeri di Fagioli alla Fiorentina

Presenze: 20

Minuti: 1303’

Goal: 1

Assist: 2

Nella prima parte dell’anno in bianconero, Fagioli ha lasciato il segno soprattutto nella sfida di Champions a Lipsia, dove ha incantato con giocate da veterano. Tuttavia, quella prestazione è rimasta un episodio isolato, seguita da tante gare in tono minore.La storia si è ripetuta a Firenze: partito con grandi aspettative, ha alternato ottime uscite – come la prestazione proprio contro la Juventus – a troppe partite spente. Alla fine, la Fiorentina ha deciso che non eserciterà l’obbligo di riscatto – lo scrive questa mattina Tuttosport -, legato alla qualificazione a una coppa europea. Un risparmio da 16 milioni per il club viola, che ha preferito non investire ulteriormente su un profilo che, pur ricco di talento, non ha convinto dal punto di vista della personalità e della tenuta mentale.Ora, Fagioli è pronto a tornare alla Juventus. Non si tratta solo di un rientro burocratico: è un’occasione per rilanciare la propria carriera. La partecipazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti (14 giugno - 15 luglio) potrebbe offrirgli minuti preziosi e visibilità internazionale.Ma per guadagnarsi spazio nella Juventus del futuro – ancora tutta da definire, tra panchina e strategia tecnica – servirà ben altro che qualche lampo. Fagioli deve trasformarsi in una tempesta continua, impattante e costante. Solo così potrà finalmente riscrivere la sua storia in bianconero e dimostrare di essere più di una promessa.