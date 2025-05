Fagioli, rabbia per il cambio in Fiorentina-Betis: i giornali lo bocciano, i numeri della sua partita

Non ha preso benissimo il cambio,, nel match di Europa League di ieri sera, che ha visto lasconfitta dal Betis Siviglia proprio all'ultimo atto prima della finale. Era deluso e infastidito, il centrocampista ex Juventus , che avrebbe voluto giocare di più per aiutare la sua squadra a ottenere il risultato necessario per centrare l'obiettivo. Ma la sua sostituzione, scattata quando era ancora tutto apertissimo, ha avuto un senso ben preciso, come spiegato danel post partita ai microfoni di Sky: "Ha giocato 88 minuti, l'ho sostituito per dare freschezza e vivacità. Mi dispiace vederlo deluso, ma era stato ammonito e io credo in tutti i miei ragazzi, ci sono anche gli altri. Ho preferito la fisicità di Michael Folorunsho in mezzo".

Presenze: 18

Minuti: 1.123

Goal: 1

Assist: 2

A sentire il tecnico viola, dunque, nessuna bocciatura per Fagioli. Che però non ha convinto del tutto nemmeno i giornali, con La Gazzetta dello Sport che addirittura lo ha "bacchettato" con unponendo l'attenzione anche sul suo atteggiamento: "Incomprensibile la rabbia per la sostituzione. Gioca male, tocca la palla mille volte e la perde spesso. Non dà qualità", si legge sul quotidiano. Il Corriere dello Sport, invece, analizza così la sua prestazione: "Un po’ timido nel proporsi per innescare la sua cifra tecnica. Cresce nella ripresa con un impegno che il Franchi apprezza dedicandogli un’ovazione al cambio. ("Perché?" rivolto a Palladino)". Arriva una sufficienza, infine, da Tuttosport: "Primo tempo opaco, bene nella ripresa: senza Adli ha fatto valere di più il suo palleggio".Ma ora proviamo a leggere la sua partita attraverso i numeri di Sofascore. Nei suoi 88 minuti in campo Fagioli ha collezionato 68 passaggi, con una precisione del 94%, senza tuttavia andare mai davvero al tiro (solo due i tentativi, bloccati). Cinque i duelli vinti, sui quattordici ingaggiati con gli avversari, dieci i possessi palla persi e solo due su quattro i dribbling riusciti. Una prova poco brillante, insomma, con cui non è riuscito ad alzare il livello della sua squadra come invece aveva saputo fare in altre occasioni.Almeno un pizzico di curiosità nei suoi confronti c'era sicuramente anche da parte della, che lo ha ceduto alla Fiorentina a gennaio: la formula scelta era quella del, oltre a una clausola che garantisce al club bianconero il 10% sulla futura rivendita. Il futuro del centrocampista piacentino, ad ogni modo, è sicuramente in viola: se anche la società toscana non dovesse riuscire a qualificarsi alle coppe europee - cosa che farebbe scattare automaticamente il riscatto - procederebbe comunque a esercitare il diritto d'acquisto previsto nell'accordo.





