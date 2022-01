7









La Juventus ha una priorità assoluta sul mercato: rinfrescare e rinforzare il centrocampo, reparto nevralgico di qualsiasi squadra. Ma di sicuro non sarà facile a gennaio mettere a segno un colpo, considerando il difficile contesto economico e la necessità anche di intervenire in attacco.



Per questo, la società bianconera ha pensato seriamente di prendere in organico un giovane già di sua proprietà. Questo è quanto racconta infatti Calciomercato.com: Nicolò Rovella, "parcheggiato" al Genoa con l'accordo di approdare a Torino a giugno, è attualmente infortunato ma tornerà a disposizione nel giro di un mese. La Juve ha già parlato col club ligure di un eventuale approdo a Torino di Rovella anticipato rispetto a giugno. Tuttavia, la decisione è stata quella di rimanere con lo status quo: il 20enne centrocampista rimarrà a Genova fino a fine stagione, come pattuito a inizio 2021.



Stessa scelta anche per il suo omonimo Fagioli, che si è preso in mano il centrocampo della Cremonese in Serie B e resterà in prestito in Lombardia fino a fine stagione. Rovella e Fagioli continuano dunque il loro percorso di crescita in Genoa e Cremonese e si giocheranno le loro prime vere chance juventine in estate, intanto il direttore sportivo Cherubini continua a lavorare per trovare sul mercato il giusto centrocampista low cost.