Mentre Nicolò Fagioli ha saltato del tutto la tournée negli Stati Uniti, Rovella è rientrato prima per un problema muscolare. Da lunedì la Juve torna ad allenarsi alla Continassa ma per entrambi i centrocampisti non sarà ancora tempo di tornare in gruppo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Fagioli e Rovella si alleneranno a parte.