Le parole di Paolo- intervistato da ilBianconero.com -, psicoterapeuta che sta seguendo il percorso riabilitativo di Nicolò"Sull'aspetto fisico e tecnico non posso parlare. Ma dal punto di vista mentale è sicuramente pronto, con lui prestiamo molta attenzione al fatto di non dare un peso, un'importanza eccessiva a questa finestra, che sarà brevissima fino alla fine del campionato, ma di pensare nel lungo. La preparazione estiva, la prossima stagione. Rimane un sogno, ma sapendo benissimo che illudersi non servirà, la convocazione per gli Europei. Come apparso più volte sui media, l'esempio è quello di Paolo Rossi. Che rientrò in campionato a fine maggio nel 1982 e a luglio vinse la Coppa del Mondo da capocannoniere e centravanti della Nazionale. Certo: la storia è diversa. Un pochino, una fantasia, un sogno si può coltivare".