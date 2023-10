Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, è entrato a gamba tesa sul caso scommesse e sui suoi protagonisti: "- le sue parole a Radio1 - Hanno tradito sentimenti, passione, fiducia e il ruolo di di riferimento soprattutto per i ragazzi e per i più piccoli. Gravina? Quasi una richiesta per distrarre, la federazione dal canto suo ha fatto e fa corsi di formazione a tutti i ragazzi convocati nelle nazionali. Quindi prima di parlare delle responsabilità della Federazione, dobbiamo analizzare le responsabilità di calciatori, club e Leghe".