Scommesse nel mondo del calcio... non una novità. Prima di Fagioli, l'ultimo caso rilevante in Inghilterra, coinvolto il centravanti del Brentford e della nazionale inglese, Ivan Toney, 27 anni. Sospeso per undici mesi, poi ridotti quasi subito a otto, è squalificato fino al 16 gennaio 2024 con 57mila e 500 euro di multa. Il motivo? 262 violazioni al regolamento sulle scommesse, tutte commesse tra il 25 gennaio 2017 e il 23 gennaio 2021, con il giocatore che ha ammesso la propria colpevolezza ed è stato quindi squalificato dalla FA nel momento migliore della sua carriera. Venti gol in Premier League, la convocazione in Nazionale e un mercato infuocato per lui, poi lo stop improvviso. Tornerà a gennaio per provare a riprendersi tutto.