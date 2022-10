Cos'è successo nel finale di? In tanti si sono accorti di un episodio conprotagonista. Il centrocampista bianconero, infatti, voleva regalare la maglia con la quale ha segnato il primo gol in Serie A, il primissimo anche con la squadra per cui ha sempre tifato.e anche lo stessogli hanno consigliato di tenerla come cimelio, di custodirla come ricordo più prezioso. Così, Fagioli ha resistito e ha portato con sé la maglia da tre punti. Tutti felici, meno i tifosi, che avevano pregustato un regalo comunque storico.