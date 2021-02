1









In queste ore è tornato a circolare un video su Nicolò Fagioli e su presunti cori contro i pescaresi. Ecco la versione del giocatore, affidata al suo profilo Instagram: "Ciao a tutti, sono Nicolò Fagioli. Volevo dire che quel video vecchio è stato totalmente sbagliato, ma non volevo insultare nessuno, anzi... mai avuto niente contro Pescara e la vostra gente, ci mancherebbe!! L'ammiro come società anche perché conosco molti giocatori che sono stati lì e me ne hanno parlato sempre bene. Era una canzone che avevo sentito in discoteca e pensavo fosse così, nulla di più! Ho capito oggi dopo i commenti e l'ho subito eliminato. Mi scuso da parte mia per tutta la gente di Pescara. Un abbraccio".